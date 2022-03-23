В Кремле пообещали ответить на высылку дипломатов из Польши
Возможная высылка российских дипломатов из Польши является «продолжением свободного падения» в двусторонних отношениях Москвы и Варшавы, Россия не оставит такие действия без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ. Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений. Разумеется, без ответа такие действия не останутся», — сказал Песков.
23 марта пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их статусом.
«Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие», — пояснил Жарин (цитата по «РИА Новости»).
10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. В тот же день аналогичный шаг предприняла Болгария, где персонами нон грата были объявлены 10 российских дипломатов.