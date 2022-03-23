В Кремле пообещали ответить на высылку дипломатов из Польши

«Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие», — пояснил Жарин (цитата по «РИА Новости»).