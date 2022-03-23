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В Кремле пообещали ответить на высылку дипломатов из Польши

Ведомости

Возможная высылка российских дипломатов из Польши является «продолжением свободного падения» в двусторонних отношениях Москвы и Варшавы, Россия не оставит такие действия без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ. Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений. Разумеется, без ответа такие действия не останутся», — сказал Песков.

23 марта пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их статусом.

«Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие», — пояснил Жарин (цитата по «РИА Новости»).

10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. В тот же день аналогичный шаг предприняла Болгария, где персонами нон грата были объявлены 10 российских дипломатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных