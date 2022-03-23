Bloomberg узнал о соглашении между Украиной и ЕС по передаче секретных данных
Европейский союз одобрил соглашение с Украиной о передаче ей секретной информации, которая имеется в распоряжении европейских структур безопасности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Интерфакс».
По словам собеседников издания, ЕС сможет передавать Киеву в том числе спутниковые снимки. Изначально соглашение будет действовать год, а затем его могут продлить. 22 марта постпредов ЕС проинформировали о таком решении, добавило агентство.
21 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран ЕС примут решение выделить Украине дополнительно 1 млрд евро на закупки оружия. 16 марта президент США Джо Байден объявил, что американская сторона приняла решение выделить Украине дополнительную военную помощь на $800 млн. В пакет выделяемой помощи войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия, а также 20 млн боеприпасов.