Посол РФ заявил о высылке 45 дипломатов из Польши

23 марта пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их статусом. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку российских дипработников, заявил, что Россия не оставит такие действия Варшавы без ответа. Шаг польской стороны он охарактеризовал как «продолжение свободного падения» в двусторонних отношениях.