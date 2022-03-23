Посол РФ заявил о высылке 45 дипломатов из Польши
МИД Польши потребовал у 45 российских дипломатов покинуть страну из-за подозрений в шпионаже, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, слова которого передает «РИА Новости».
«Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции», — сказал посол.
При этом Андреев отметил, что польские власти не требовали его выдворения. По его словам, формально дипломатические отношения продолжаются. Решение польской стороны российский посол счел не имеющим оснований.
«Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью», — отметил он.
23 марта пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их статусом. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную высылку российских дипработников, заявил, что Россия не оставит такие действия Варшавы без ответа. Шаг польской стороны он охарактеризовал как «продолжение свободного падения» в двусторонних отношениях.