Белоруссия предложила части украинских дипломатов покинуть страну
Белоруссия решила сократить количество находящихся в стране дипломатов Украины, им предложено покинуть страну в течение трех суток, сообщает МИД республики.
«Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов», — сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.
В республике заявили, что дипломатический состав Украины в формате 1+4 — посол и четыре дипработника — может спокойно продолжать свою работу. Помимо этого белорусская сторона решила закрыть украинское консульство в Бресте «в связи с фактическим отсутствием персонала».
«Украинцы были и будут оставаться для нас близким народом. Поэтому в связи со сложившейся ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь с Украины, пребывание и последующий выезд из Республики Беларусь до 15 апреля 2022 г. включительно украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий», — добавил Глаз.
22 марта Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о ликвидации резидентуры Украины, которая действовала под дипломатическим прикрытием, сообщало агентство «БелТА».