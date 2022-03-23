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Белоруссия предложила части украинских дипломатов покинуть страну

Ведомости

Белоруссия решила сократить количество находящихся в стране дипломатов Украины, им предложено покинуть страну в течение трех суток, сообщает МИД республики.

«Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов», — сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.

В республике заявили, что дипломатический состав Украины в формате 1+4 — посол и четыре дипработника — может спокойно продолжать свою работу. Помимо этого белорусская сторона решила закрыть украинское консульство в Бресте «в связи с фактическим отсутствием персонала».

«Украинцы были и будут оставаться для нас близким народом. Поэтому в связи со сложившейся ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь с Украины, пребывание и последующий выезд из Республики Беларусь до 15 апреля 2022 г. включительно украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий», — добавил Глаз.

22 марта Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о ликвидации резидентуры Украины, которая действовала под дипломатическим прикрытием, сообщало агентство «БелТА».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных