Белоруссия предложила части украинских дипломатов покинуть страну

«Украинцы были и будут оставаться для нас близким народом. Поэтому в связи со сложившейся ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь с Украины, пребывание и последующий выезд из Республики Беларусь до 15 апреля 2022 г. включительно украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий», — добавил Глаз.