Путин обсудил с Шольцем переговоры России и Украины

Ранее сегодня Шольц заявил, что никто не желает обострения ситуации на Украине и прямой конфронтации России и НАТО. «Прямая конфронтация между НАТО и Россией была бы эскалацией, последствий которой никто не может желать», — подчеркнул он. По словам канцлера, страны НАТО оказывают Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, однако непосредственного участия альянса в конфликте не будет. Шольц также выступил категорически против создания бесполетной зоны над Украиной.