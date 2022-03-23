Путин обсудил с Шольцем переговоры России и Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили особенности переговорного процесса российской и украинской делегаций.
«При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Президент Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах», — говорится в сообщении.
Последний разговор Путина и Шольца состоялся 18 марта. В ходе переговоров с канцлером глава государства еще раз подчеркнул, что российские военные делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Помимо этого Путин сообщил Шольцу, что украинская сторона пытается всячески затянуть переговорный процесс делегаций и выдвигает нереалистичные предложения.
Ранее сегодня Шольц заявил, что никто не желает обострения ситуации на Украине и прямой конфронтации России и НАТО. «Прямая конфронтация между НАТО и Россией была бы эскалацией, последствий которой никто не может желать», — подчеркнул он. По словам канцлера, страны НАТО оказывают Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, однако непосредственного участия альянса в конфликте не будет. Шольц также выступил категорически против создания бесполетной зоны над Украиной.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.