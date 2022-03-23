Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и переговорный процесс между Москвой и Киевом, сообщает пресс-служба Кремля. Беседа по телефону стала шестой с момента начала российской военной операции на украинской территории.
«Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса. Владимир Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Израиле 22 марта.
Помимо телефонных разговоров 5 марта стороны провели встречу в Кремле. В рамках встречи, как сообщала пресс-служба российского президента, обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.