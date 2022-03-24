NYT: США прорабатывают ответ на случай использования Россией ядерного оружия
Белый дом собрал группу сотрудников нацбезопасности для выработки ответных мер на случай, если президент России Владимир Путин решит использовать химическое, биологическое или ядерное оружие для предостережения Западу от вмешательства в ситуацию на Украине, сообщила газета The New York Times.
Группа, которую назвали «Тигр», также обсуждает меры реагирования, если российские войска проникнут на территорию НАТО, чтобы атаковать конвои с оружием и помощью для Украины, сообщили несколько чиновников, которые участвуют в процессе. Команда рассматривает ответные меры на случай, если Россия попытается распространить военные действия на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, а также работает над подготовкой стран Европы к притоку беженцев «в невиданных масштабах».
Издание отметило, что месяц назад сценарий применения Россией самого мощного оружия казался теоретическим, но сейчас на Западе пришло понимание, что Россия может воспользоваться им.
Один из главных вопросов, который рассматривает группа «Тигр», — порог, при котором НАТО применит военную силу на Украине. Президент США Джо Байден ранее заявил, что прямая конфронтация с Россией может привести к Третьей мировой войне.
Вторая группа чиновников, которая была создана в одно время с «Тигром», рассматривает долгосрочные возможности США улучшить свое геополитическое положение в результате спецоперации России на Украине. В Белом доме считают, что президент России Владимир Путин сделал огромную стратегическую ошибку, которая ослабит позиции России, нанесет ущерб ее экономике и оттолкнет потенциальных союзников на долгие годы.
По мнению чиновников, риски применения Россией ядерного оружия невелики. Однако постоянные напоминания России об арсенале такого оружия и о возможности его применения в ответ на «экзистенциальную угрозу» привели Вашингтон в состояние повышенной готовности.
Один из собеседников издания отметил, что Байден по-прежнему не хочет, чтобы войска США входили на Украину, однако администрация считает, что было бы неправильно не изучить пороги, при которых Байден может изменить свое решение или «быть готовым иметь дело с последствиями применения оружия массового уничтожения».
27 февраля Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN говорил, что концепция национальной безопасности России предполагает использование ядерного оружия в случае угрозы существованию страны. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.