NYT: США прорабатывают ответ на случай использования Россией ядерного оружия

Группа, которую назвали «Тигр», также обсуждает меры реагирования, если российские войска проникнут на территорию НАТО, чтобы атаковать конвои с оружием и помощью для Украины, сообщили несколько чиновников, которые участвуют в процессе. Команда рассматривает ответные меры на случай, если Россия попытается распространить военные действия на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, а также работает над подготовкой стран Европы к притоку беженцев «в невиданных масштабах».