В Кремле назвали условие применения ядерного оружия
Концепция национальной безопасности России предполагает использование ядерного оружия в случае угрозы существованию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
«У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией (цитата по ТАСС).
27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.