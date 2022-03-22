В Кремле назвали условие применения ядерного оружия

«У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией (цитата по ТАСС).