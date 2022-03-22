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В Кремле назвали условие применения ядерного оружия

Ведомости

Концепция национальной безопасности России предполагает использование ядерного оружия в случае угрозы существованию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией (цитата по ТАСС).

27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных