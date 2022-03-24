Песков: у Шойгу сейчас нет времени для медийной активности

Ранее некоторые СМИ обратили внимание на то, что Шойгу с 11 марта не появлялся в публичном пространстве. В частности, «Агентство» со ссылкой на знакомых министра сообщало, что у него якобы имеются проблемы с сердцем, из-за которых Шойгу не участвует в публичных мероприятиях.