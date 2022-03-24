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Песков: у Шойгу сейчас нет времени для медийной активности

Ведомости

У министра обороны РФ Сергея Шойгу сейчас нет времени для медийной активности - у него много забот, связанных со специальной военной операцией российских войск на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — пояснил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что у Шойгу якобы имеются проблемы со здоровьем. «Не нужно слушать издание "Агентство", обращайтесь в Министерство обороны», — заключил он. 

Ранее некоторые СМИ обратили внимание на то, что Шойгу с 11 марта не появлялся в публичном пространстве. В частности, «Агентство» со ссылкой на знакомых министра сообщало, что у него якобы имеются проблемы с сердцем, из-за которых Шойгу не участвует в публичных мероприятиях. 

11 марта сообщалось, что Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, с которым они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее по теме: Путин попросил Шойгу помочь с отправкой на Украину добровольцев с Ближнего Востока

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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