Песков: у Шойгу сейчас нет времени для медийной активности
У министра обороны РФ Сергея Шойгу сейчас нет времени для медийной активности - у него много забот, связанных со специальной военной операцией российских войск на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — пояснил представитель Кремля.
Песков также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что у Шойгу якобы имеются проблемы со здоровьем. «Не нужно слушать издание "Агентство", обращайтесь в Министерство обороны», — заключил он.
Ранее некоторые СМИ обратили внимание на то, что Шойгу с 11 марта не появлялся в публичном пространстве. В частности, «Агентство» со ссылкой на знакомых министра сообщало, что у него якобы имеются проблемы с сердцем, из-за которых Шойгу не участвует в публичных мероприятиях.
11 марта сообщалось, что Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, с которым они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.