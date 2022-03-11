Путин попросил Шойгу помочь с отправкой на Украину добровольцев с Ближнего Востока

Путин попросил Шойгу помочь с отправкой на Украину добровольцев с Ближнего ВостокаРанее о желающих воевать за Киев иностранцах заявлял Зеленский
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности попросил министра обороны Сергея Шойгу «пойти навстречу» иностранным гражданам и «помочь перебраться в зону боевых действий» тем, кто хочет «оказать помощь» Донбассу. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
Сам Шойгу заявил президенту, что в российское военное ведомство поступило «огромное количество заявок» от разного рода добровольцев «из разных стран», в том числе 16 000 – от жителей стран Ближнего Востока. По словам Шойгу, они желают приехать в ДНР и ЛНР, «для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении».
«Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России. – «Ведомости») в самое сложное время, в последние десять лет», – сказал Шойгу, не уточнив, уроженцами каких ближневосточных стран являются эти добровольцы.
По словам Путина, «западные спонсоры Украины не скрывают того, что со всего мира идет сбор наемников для направления в эту страну». «Если Вы (Шойгу. – «Ведомости») видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», – сказал президент.
Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Министерство обороны «имеет определенную сеть подразделений, которая находится в прямом контакте с местным населением в Сирии и в ряде других стран».
Россия, согласно заявлениям официальных лиц, борется с ИГИЛ с 2015 г. в Сирии. Там российские военнослужащие находятся по просьбе Дамаска.
В ноябре 2016 г. при участи российских военных инструкторов на основе ряда сформированных сирийским правительством полурегулярных подразделений был создан Пятый добровольческий штурмовой корпус, позднее пополненный и оппозиционными боевиками, перешедшими на сторону правительства. Пятый корпус участвовал в боях как с ИГИЛ при деблокаде города Дейр-эз-Зор, освобождении и зачистке от исламистов одноименной провинции в 2017 г. и последующие годы, так и с формированиями протурецкой оппозиции в провинции Идлиб в 2020 г. Официальных данных о численности этого корпуса нет.
Кроме того, официально российские военные советники находятся в Центральноафриканской республике (ЦАР) с 2018 г., где тренируют армию и другие силовые ведомства страны.
Как сообщили «Ведомостям» на условиях анонимности двое бывших российских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР в 2014 г., российские военкоматы пока отказывают в приеме на службу в Вооруженные силы для принятия участия в «военной спецоперации» на Украине.
«Ведомости» направили запрос в Союз добровольцев Донбасса.
27 февраля, через три дня после начала военной спецоперации России, президент Украины Владимир Зеленский заявил о формировании в стране «интернационального легиона». Туда, по словам Зеленского, иностранные граждане могут записаться для участия в боях против россиян. 3 марта украинский президент в видеообращении заявил о прибытии «первых из 16 000 иностранных добровольцев».
Позже посольство Украины в США заявило, что заявки на вступление в украинский «интернациональный легион территориальной обороны» подали около 3000 американских граждан, в том числе ветераны силовых ведомств.
Официальные лица США и европейских государств отрицают возможность участия своих военнослужащих в боевых действиях на Украине. 2 марта французская полиция задержала в Париже, по данным агентства EFE, 14 бойцов французского иностранного легиона, намеревавшихся отправиться на украинско–польскую границу. Гражданство задержанных не называлось.
По данным Le Parisien, командование легиона разрешило бойцам украинского происхождения убыть в отпуск для поиска родственников и близких, попавших на территорию стран ЕС в качестве беженцев. В легионе, где служат более 9000 иностранцев, по данным EFE, около 700 украинцев. Местоположение 20 из них сейчас неизвестно. Как сообщает Le Monde, часть легионеров, как задержанных, так и не найденных, могла отправиться для участия в боевых действиях, что нарушает приказ командования подразделения и приравнивается к дезертирству.
Заявление Путина – ответ на действия украинских властей, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. «Функция заявления – скорее сдерживающая Киев от массового использования граждан третьих стран как комбатантов», – считает Коновалов.