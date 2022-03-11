Путин попросил Шойгу помочь с отправкой на Украину добровольцев с Ближнего Востока

По словам Путина, «западные спонсоры Украины не скрывают того, что со всего мира идет сбор наемников для направления в эту страну». «Если Вы (Шойгу. – «Ведомости») видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», – сказал президент.