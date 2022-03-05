Путин не видит поводов для введения военного положения в России

Путин не видит поводов для введения военного положения в РоссииПотребность в нем может быть только в случае внешней агрессии, заявил президент
Военное положение в России на фоне спецоперации на Украине вводиться не будет, заявил президент Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний 5 марта. «Военное положение вводится в стране <...> в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», – сказал Путин.
Также, по его словам, особое положение вводится в случае «крупномасштабных внутренних угроз». «Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и такой необходимости нет сегодня», – отметил он.
Путин отметил, что к военной спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля, Россия не привлекает срочников и тех, кто проходит сборы. «Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи, – сказал президент. – Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генштаб».
По словам Путина, военная инфраструктура Украины практически уничтожена. Президент заявил об уничтожении складов с вооружением, боеприпасами, авиации, системы ПВО. «Системы ПВО, их устранение требует определенного времени, их нужно вскрыть, потом поразить. Практически эта работа завершена», – пояснил президент.
Решение о проведении спецоперации было тяжелым, рассказал он. Предложения России об условиях урегулирования ситуации лежат на столе у группы переговорщиков из Киева, сказал он: «Надеемся, что они на это положительно отреагируют».
В сложившейся ситуации с санкциями единственный выход для российской экономики – максимальная свобода бизнеса и отказ от уголовного преследования по экономическим преступлениям, считает Путин. «Нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более, если возмещен ущерб», – заявил президент. Все пенсии и социальные пособия будут индексироваться «как и положено».