Путин не видит поводов для введения военного положения в России

Путин отметил, что к военной спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля, Россия не привлекает срочников и тех, кто проходит сборы. «Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи, – сказал президент. – Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генштаб».