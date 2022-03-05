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Политика

Путин не видит поводов для введения военного положения в России

Потребность в нем может быть только в случае внешней агрессии, заявил президент
Анна Нараева
Михаил Климентьев / ТАСС

Военное положение в России на фоне спецоперации на Украине вводиться не будет, заявил президент Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний 5 марта. «Военное положение вводится в стране <...> в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», – сказал Путин. 

Также, по его словам, особое положение вводится в случае «крупномасштабных внутренних угроз». «Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и такой необходимости нет сегодня», – отметил он.

Путин отметил, что к военной спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля, Россия не привлекает срочников и тех, кто проходит сборы. «Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи, – сказал президент. – Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генштаб».

По словам Путина, военная инфраструктура Украины практически уничтожена. Президент заявил об уничтожении складов с вооружением, боеприпасами, авиации, системы ПВО. «Системы ПВО, их устранение требует определенного времени, их нужно вскрыть, потом поразить. Практически эта работа завершена», – пояснил президент.

Решение о проведении спецоперации было тяжелым, рассказал он. Предложения России об условиях урегулирования ситуации лежат на столе у группы переговорщиков из Киева, сказал он: «Надеемся, что они на это положительно отреагируют». 

В сложившейся ситуации с санкциями единственный выход для российской экономики – максимальная свобода бизнеса и отказ от уголовного преследования по экономическим преступлениям, считает Путин. «Нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более, если возмещен ущерб», – заявил президент. Все пенсии и социальные пособия будут индексироваться «как и положено».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных