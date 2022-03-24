Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах России и Украины
Бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие в переговорах между Россией и Украиной на начальной стадии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal.
«Он действительно на начальной стадии принимал участие, действительно», — сказал Песков журналистам. По его словам, в данный момент переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской.
Согласно публикации The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена отложить введение санкций против Абрамовича из-за его возможности стать посредником в переговорах Москвы и Киева.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.