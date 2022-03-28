В Кремле прокомментировали публикацию видео пыток военнослужащих
Следственный комитет России начал проверять публикацию видео, на котором предположительно украинские военные издеваются над российскими пленными. Те, кто принимал участие в пытках, должны понести ответственность за это, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы безусловно видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться. Наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно они нуждаются в правовой оценке. И те, кто принимал участие в этих пытках, безусловно подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния», — заявил Песков.
Кадры с участием военнослужащих опубликовала в твиттере журналистка Мария Дубовикова. Из публикаций можно сделать вывод, что действие происходит на территории Украины после начала там спецоперации, но конкретных данных о времени и месте нет.
27 марта председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».