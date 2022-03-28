В Кремле прокомментировали публикацию видео пыток военнослужащих

«Мы безусловно видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться. Наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно они нуждаются в правовой оценке. И те, кто принимал участие в этих пытках, безусловно подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния», — заявил Песков.