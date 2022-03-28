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В Кремле прокомментировали публикацию видео пыток военнослужащих

Ведомости

Следственный комитет России начал проверять публикацию видео, на котором предположительно украинские военные издеваются над российскими пленными. Те, кто принимал участие в пытках, должны понести ответственность за это, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы безусловно видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться. Наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно они нуждаются в правовой оценке. И те, кто принимал участие в этих пытках, безусловно подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния», — заявил Песков.

Кадры с участием военнослужащих опубликовала в твиттере журналистка Мария Дубовикова. Из публикаций можно сделать вывод, что действие происходит на территории Украины после начала там спецоперации, но конкретных данных о времени и месте нет.

27 марта председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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