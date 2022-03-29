Австралия ввела санкции против 39 россиян «по делу Магнитского»
Австралия ввела санкции в отношении 39 граждан России, связанных с делом юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина», сообщает пресс-служба австралийского МИДа.
Ограничительные меры будут введены в отношении 14 россиян, которые «ответственны за серьезную коррупцию», а также еще 25 человек, которые, по данным австралийской стороны, являются «исполнителями и сообщниками в вопросе жестокого обращения и смерти» юриста. Список лиц, попавших в черный список, пока не приводится. Как заявила министр иностранных дел Марис Пейн, правительство страны намерено «почтить память Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона».
«Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запреты на поездки. Санкции станут гарантом того, что Австралия не станет убежищем для тех, кто уже попал в черный список наших стран-единомышленников и их финансовых систем», — подчеркнула Пейн.
2 декабря 2021 г. парламент Австралии принял новый закон, который позволяет стране вводить личные санкции против тех, кого подозревают в нарушении прав человека, киберпреступлениях и коррупции. Законопроект получил название «Закон по образцу акта Магнитского». В его основу легли принципы американского «акта Магнитского», однако австралийские законодатели расширили его за счет возможности вводить санкции также в отношении «лиц, занимающихся вредоносной кибердеятельностью», которая затрагивает интересы страны.
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. «Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Лицам, в отношении которых были введены санкции в рамках этого закона, запрещен въезд в страну и ведение бизнеса на ее территории.