В Швейцарии спустя 10 лет закрыли расследование по «делу Магнитского»
Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что закрыла расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с так называемым «делом Магнитского». Оно продолжалось более 10 лет.
«Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное производство, ведущееся в отношении неизвестных лиц по подозрению в отмывании денег, совершенном в Швейцарии в период с 2008 по 2010 г. Дело касалось мошенничества, совершенного в России в отношении российских налоговых органов в конце 2007 г.», — говорится в сообщении.
Вместе с тем было вынесено постановление о конфискации суммы, эквивалентной более чем 4 млн швейцарских франков из замороженных в начале следствия в Швейцарии авуаров на общую сумму около 18 млн франков (1 франк равен примерно $1,09 по текущему курсу).
В ведомстве подчеркнули, что обстоятельства смерти Сергея Магнитского в России и ее политические последствия, включая «списки Магнитского», не являются предметом настоящего разбирательства, поскольку расследование этих вопросов выходит за рамки юрисдикции швейцарской прокуратуры.
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности.
В США и Великобритании принят так называемый «Закон Магнитского». Лицам, в отношении которых были введены санкции в рамках этого «закона», запрещен въезд в страну и ведение бизнеса на ее территории.