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В Швейцарии спустя 10 лет закрыли расследование по «делу Магнитского»

Ведомости

Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что закрыла расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с так называемым «делом Магнитского». Оно продолжалось более 10 лет.

«Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное производство, ведущееся в отношении неизвестных лиц по подозрению в отмывании денег, совершенном в Швейцарии в период с 2008 по 2010 г. Дело касалось мошенничества, совершенного в России в отношении российских налоговых органов в конце 2007 г.», — говорится в сообщении.

Вместе с тем было вынесено постановление о конфискации суммы, эквивалентной более чем 4 млн швейцарских франков из замороженных в начале следствия в Швейцарии авуаров на общую сумму около 18 млн франков (1 франк равен примерно $1,09 по текущему курсу).

В ведомстве подчеркнули, что обстоятельства смерти Сергея Магнитского в России и ее политические последствия, включая «списки Магнитского», не являются предметом настоящего разбирательства, поскольку расследование этих вопросов выходит за рамки юрисдикции швейцарской прокуратуры.

Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности.

В США и Великобритании принят так называемый «Закон Магнитского». Лицам, в отношении которых были введены санкции в рамках этого «закона», запрещен въезд в страну и ведение бизнеса на ее территории.

Ранее по теме: Россия ввела ответные санкции против Великобритании по «делу Магнитского»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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