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Россия ввела ответные санкции против Великобритании по «делу Магнитского»

Ведомости

Россия закрыла въезд на свою территорию 25 гражданам Великобритании в ответ на введение Лондоном в июле персональных санкций против россиян, которых британская сторона считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Захарова также отметила, что санкции по так называемому «делу Магнитского» были введены Лондоном «под надуманными и абсурдными предлогами», а российская сторона неоднократно давала «исчерпывающие комментарии и разъяснения». Действия британских властей в этой ситуации являются попыткой вмешательства во внутренние дела России и давления на российскую систему правосудия, добавила она.

В санкционный список, введенный британским правительством 6 июля 2020 г., попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь и другие сотрудники СК и МВД, сотрудники СИЗО «Бутырка» и «Матросская Тишина» и др.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию. Если у них есть активы в стране, то они будут заморожены. Им также запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. В «список Магнитского» входит, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. По версии Браудера, Магнитский был убит за то, что разоблачил преступную группу, похитившую из бюджета при участии российских чиновников около 5,4 млрд руб. под видом возврата налогов.

Ранее по теме: Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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