Россия ввела ответные санкции против Великобритании по «делу Магнитского»
Россия закрыла въезд на свою территорию 25 гражданам Великобритании в ответ на введение Лондоном в июле персональных санкций против россиян, которых британская сторона считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Захарова также отметила, что санкции по так называемому «делу Магнитского» были введены Лондоном «под надуманными и абсурдными предлогами», а российская сторона неоднократно давала «исчерпывающие комментарии и разъяснения». Действия британских властей в этой ситуации являются попыткой вмешательства во внутренние дела России и давления на российскую систему правосудия, добавила она.
В санкционный список, введенный британским правительством 6 июля 2020 г., попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь и другие сотрудники СК и МВД, сотрудники СИЗО «Бутырка» и «Матросская Тишина» и др.
«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию. Если у них есть активы в стране, то они будут заморожены. Им также запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. В «список Магнитского» входит, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. По версии Браудера, Магнитский был убит за то, что разоблачил преступную группу, похитившую из бюджета при участии российских чиновников около 5,4 млрд руб. под видом возврата налогов.