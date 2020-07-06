Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»Среди попавших под санкции председатель СКР Бастрыкин, следователи, сотрудники МВД и ФСИН
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Среди россиян в список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь и другие сотрудники СК и МВД, сотрудники СИЗО «Бутырка» и «Матросская Тишина» и др. Всего в списке 47 человек. Кроме россиян там указаны подданные Саудовской Аравии, которых Лондон считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 г., и граждане Мьянмы, которых считают причастными к преследованию этнической группы рохинджа.
«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию. Если у них есть активы в стране, то они будут заморожены. Им также запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. В «список Магнитского» входит, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. По версии Браудера, Магнитский был убит за то, что разоблачил преступную группу, похитившую из бюджета при участии российских чиновников около 5,4 млрд руб. под видом возврата налогов.