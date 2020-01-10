FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека

По данным FT, в «первую волну» санкций могут войти граждане России, КНДР и Ливии. Меры против них могут быть приняты уже 31 января, после выхода Великобритании из ЕС. Вторая волна санкций, по сообщению FT, ожидается в феврале – марте этого года. Имена и фамилии людей, которые могут попасть в санкционные списки, FT не называет.