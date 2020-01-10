FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их информации, возможность санкций министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсуждал с коллегой из Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Рааб признал, что США и Канада опередили Великобританию в вопросе введения санкций, и ожидает, что запреты покажут роль Британии как мирового лидера в области правозащиты.
По данным FT, в «первую волну» санкций могут войти граждане России, КНДР и Ливии. Меры против них могут быть приняты уже 31 января, после выхода Великобритании из ЕС. Вторая волна санкций, по сообщению FT, ожидается в феврале – марте этого года. Имена и фамилии людей, которые могут попасть в санкционные списки, FT не называет.
Ограничения, которые намерена ввести Великобритания, будут аналогичны тем, которые действуют против россиян из «списка Магнитского» – речь идет о заморозке активов и отказах в выдаче виз. Акт о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, был принят в США в 2012 г. В «список Магнитского» входят, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Юридическим основанием для введения новых санкций будет закон, принятый Британией в 2017 г. Согласно нему, после выхода из Евросоюза страна сможет самостоятельно вводить ограничения для граждан других стран. FT утверждает, что Италия, Греция и Кипр, имеющие тесные дипломатические связи с Россией, традиционно блокировали введение санкций на уровне ЕС.