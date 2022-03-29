Мединский заявил об отказе Киева от возврата Крыма и Донбасса военным путем
Письменные предложения Киева по урегулированию кризиса предполагают отказ от планов вернуть Крым и Донбасс военным путем, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций в Стамбуле. При этом Украина сохраняет требование о предоставлении ей гарантий безопасности со стороны нескольких государств при отказе от вступления в НАТО. Трансляцию выступления Мединского вел «Первый канал».
«Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров <...> а также не распространяются на ту часть Украины, которую она называет «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», — заявил Мединский.
Он отметил, что Россия не согласна с формулировкой о возможности возвращения Крыма и Севастополя дипломатическим путем. Также он отметил, что Украина в своих предложениях сформулировала, что такое «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» и какова их площадь.
В 2014 г. в Крыму прошел референдум, по итогам которого подавляющее большинство местных жителей проголосовало в пользу перехода в российскую юрисдикцию. 21 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации России на Украине, цель которой — защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и в онлайн-режиме. 18 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ход переговоров «сложным, иногда скандальным», отметив, что диалог «шаг за шагом» продвигается вперед.