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Мединский заявил об отказе Киева от возврата Крыма и Донбасса военным путем

Ведомости

Письменные предложения Киева по урегулированию кризиса предполагают отказ от планов вернуть Крым и Донбасс военным путем, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи делегаций в Стамбуле. При этом Украина сохраняет требование о предоставлении ей гарантий безопасности со стороны нескольких государств при отказе от вступления в НАТО. Трансляцию выступления Мединского вел «Первый канал».

«Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров <...> а также не распространяются на ту часть Украины, которую она называет «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», — заявил Мединский.

Он отметил, что Россия не согласна с формулировкой о возможности возвращения Крыма и Севастополя дипломатическим путем. Также он отметил, что Украина в своих предложениях сформулировала, что такое «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» и какова их площадь.

В 2014 г. в Крыму прошел референдум, по итогам которого подавляющее большинство местных жителей проголосовало в пользу перехода в российскую юрисдикцию. 21 февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации России на Украине, цель которой — защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. 

С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и в онлайн-режиме. 18 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ход переговоров «сложным, иногда скандальным», отметив, что диалог «шаг за шагом» продвигается вперед.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных