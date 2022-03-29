Мединский: Россия не против вступления Украины в Евросоюз
Россия не возражает вступлению Украины в состав Евросоюза, заявил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Зеленский.
«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз », — сказал Мединский в эфире «Первого канала».
Заявление Мединского прозвучало по итогам очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, который на этот раз прошел в очном формату в Стамбуле. Стороны пытаются найти выход из сложившегося кризиса, Украина, как ранее заявлял глава российской делегации, уже выразила согласие отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса силовым путем. Переговорный процесс был запущен вскоре после начала российской спецоперации на Украине, основными целями которой являются демилитаризация и денацификация украинского государства, а также защита жителей Донбасса и предотвращение появления в регионе военных баз НАТО.
1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, неоднократно призывали предоставить их стране членство в ЕС, однако европейские лидеры не торопятся с принятием соответствующего решения. Так, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС.
Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Некоторые положения соглашения начали временно действовать еще с ноября 2014 г., зона свободной торговли заработала с января 2016-го, а в полном объеме документ начал действовать с сентября 2017-го. В июне 2017 г. Евросоюз также ввел безвизовый режим для Украины, срок пребывания граждан страны на территории ЕС ограничен 90 днями в течение полугода.