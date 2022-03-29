Мединский: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Заявление Мединского прозвучало по итогам очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, который на этот раз прошел в очном формату в Стамбуле. Стороны пытаются найти выход из сложившегося кризиса, Украина, как ранее заявлял глава российской делегации, уже выразила согласие отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса силовым путем. Переговорный процесс был запущен вскоре после начала российской спецоперации на Украине, основными целями которой являются демилитаризация и денацификация украинского государства, а также защита жителей Донбасса и предотвращение появления в регионе военных баз НАТО.