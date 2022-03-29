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Мединский: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Ведомости

Россия не возражает вступлению Украины в состав Евросоюза, заявил помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Зеленский. 

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз », — сказал Мединский в эфире «Первого канала».

Заявление Мединского прозвучало по итогам очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, который на этот раз прошел в очном формату в Стамбуле. Стороны пытаются найти выход из сложившегося кризиса, Украина, как ранее заявлял глава российской делегации, уже выразила согласие отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса силовым путем. Переговорный процесс был запущен вскоре после начала российской спецоперации на Украине, основными целями которой являются демилитаризация и денацификация украинского государства, а также защита жителей Донбасса и предотвращение появления в регионе военных баз НАТО.

1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, неоднократно призывали предоставить их стране членство в ЕС, однако европейские лидеры не торопятся с принятием соответствующего решения. Так, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС.

Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Некоторые положения соглашения начали временно действовать еще с ноября 2014 г., зона свободной торговли заработала с января 2016-го, а в полном объеме документ начал действовать с сентября 2017-го. В июне 2017 г. Евросоюз также ввел безвизовый режим для Украины, срок пребывания граждан страны на территории ЕС ограничен 90 днями в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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