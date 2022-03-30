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Медведев: санкции против России возвращаются на Запад бумерангом

Ведомости

Санкции, введенные в отношении России, возвращаются бумерангом западным странам уже спустя несколько недель, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик описал последствия, с которыми приходится сталкиваться западным странам из-за введенных в отношении России ограничений. «Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо», — подчеркнул он.

По мнению Медведева, санкции пока не достигают результатов, на которые рассчитывали государства. «Глобально ограничить Россию не получается. Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам. Это обидно для наших «друзей» в Европе и за океаном», — добавил политик. Медведев считает, что в нынешних условиях мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений и к обновлённой финансовой системе. «Наступает эра региональных валют», — заключил он.

На прошлой неделе США, Великобритания, Канада и Япония ввели новые санкции в отношении России из-за военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Под ограничения попали российские политики, бизнесмены и организации. ЕС, свою очередь, ввел последний пакет санкций в отношении России 15 марта. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны «большой семерки» (G7) готовы принять новые ограничения в отношении России в случае необходимости. Он подчеркнул, что государства собираются постоянно проводить ревизию санкций на их эффективность.

В ответ на вводимые санкции президент России Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

По словам Путина, России больше нет смысла поставлять свои товары в Евросоюз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах в условиях западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа, «Газпрому» будет поручено внести изменения в действующие контракты. При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. Большинство европейских стран, включенных в список недружественных, отказались расплачиваться за газ в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных