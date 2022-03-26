Медведев оценил вероятность дефолта в России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исключил возможность повторения в стране дефолта, как это произошло в 1998 г., так как Россия в то время была менее защищена. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» и RT.
«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 г. и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — сказал Медведев.
Зампред Совбеза напомнил и о кризисе 2008 г., во время которого он находился в должности президента. Тогда, по его словам, «все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США».
«С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро. А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил», — сказал Медведев.
Ранее политик в своем Telegram-канале высказал мнение, что американских политиков не интересует судьба других государств. По его словам, США всегда ведут кровопролитные войны вдали от своей территории, оставляя после себя «кровь, руины, политическую и экономическую разруху».
Критика России из-за границы во время проведения специальной военной операции на территории Украины является предательством, говорил также зампредседателя Совбеза. «Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — подчеркнул Медведев.