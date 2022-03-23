Медведев заявил о безразличии США к судьбе других стран

«Американцев мало интересует будущее – если речь не идёт об их собственных доходах, их доме, их планах. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», — подчеркнул Медведев. По его словам, США всегда ведут кровопролитные войны вдали от своих территорий, оставляя после себя «кровь, руины, политическую и экономическую разруху».