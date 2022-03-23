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Политика

Медведев заявил о безразличии США к судьбе других стран

Ведомости

Американских политиков не интересует судьба других государств — они всегда вели кровопролитные войны, невзирая на мировое сообщество, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Американцев мало интересует будущее – если речь не идёт об их собственных доходах, их доме, их планах. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», — подчеркнул Медведев. По его словам, США всегда ведут кровопролитные войны вдали от своих территорий, оставляя после себя «кровь, руины, политическую и экономическую разруху».

«В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм», — добавил Медведев. Как отметил политик, Россия никогда не допустит, что «долгосрочная стратегия по разрушению» страны когда-либо осуществилась.

Дипломатические отношения США и России ухудшились на фоне военной операции российских войск на территории Украины, которая началась 24 февраля. 17 марта президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Днем ранее американский лидер, отвечая на вопрос журналистки, назвал Путина «военным преступником».

На эти слова американского президента отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», – подчеркнул он. После этого МИД РФ вызвал посла США в Москве Джона Салливана, где ему была вручена нота протеста после высказываний Байдена.

Салливан, в свою очередь, заявил, что США не планируют закрывать свое посольство в Москве и отзывать посла. При этом он обратил внимание на сигналы со стороны руководства России о том, что дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть прекращены. От американской стороны требуется быть готовой к подобным событиям, подчеркнул Салливан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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