WSJ: США планируют ввести санкции против 328 депутатов Госдумы

Байден посетит внеочередной саммит НАТО в Брюсселе, где обсудит с партнерами по альянсу ситуацию вокруг Украины. Кроме того, он примет участие в запланированном заседании Евросовета, на котором рассмотрят «трансатлантические усилия по наложению экономических издержек на Россию», говорилось в сообщении. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что власти страны проконсультируются со своими союзниками и партнерами по «большой двадцатке» по поводу исключения из ее состава России.