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WSJ: США планируют ввести санкции против 328 депутатов Госдумы

Ведомости

США планирует ввести санкции против 400 россиян, среди которых 328 депутатов Госдумы, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы.

По данным издания, президент США Джо Байден объявит о новых ограничительных мерах 24 марта в ходе своей поездки в Европу для участия в саммите НАТО, где альянс должен сформулировать «свои дальнейшие шаги». Санкции будут объявлены «в координации» с Евросоюзом и членами G7, сообщили газете чиновники.

Байден посетит внеочередной саммит НАТО в Брюсселе, где обсудит с партнерами по альянсу ситуацию вокруг Украины. Кроме того, он примет участие в запланированном заседании Евросовета, на котором рассмотрят «трансатлантические усилия по наложению экономических издержек на Россию», говорилось в сообщении. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что власти страны проконсультируются со своими союзниками и партнерами по «большой двадцатке» по поводу исключения из ее состава России.

Ранее сегодня информационный портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что группа из четырех американских сенаторов обсудит на этой неделе с министром финансов США Джанет Йеллен внесенный в конгресс две недели назад законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ на $132 млрд. Некоторые сенаторы допускают, что верхняя палата конгресса может принять инициативу уже на этой неделе.

США ввели против России несколько пакетов ограничительных мер после начала военной операции российских войск на территории Украины 24 февраля. Меры, вошедшие в последний пакет, были объявлены американским минфином 15 марта. Под ограничения попали 15 человек, в том числе заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Геннадий Жидко, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков и Руслан Цаликов, а также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

15 марта российское Министерство иностранных дел сообщило об ответных санкциях против нескольких официальных лиц США. Под ограничения попали президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр и др.

Ранее по теме: Шольц призвал учитывать обратный эффект от санкций в отношении России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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