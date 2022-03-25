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Медведев: ограничений для возвращений смертной казни в России больше нет

Ведомости

В России больше нет ограничений для возвращения смертной казни, мораторий на которую действует с 1997 г., но все будет зависеть от текущей ситуации. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — сказал Медведев в интервью «РИА Новости».

По его оценке, для возвращения смертных приговоров отпали международные основания, однако теперь роль играют «внутренние правовые позиции» Конституционного суда РФ, которые основаны на текущей криминогенной ситуации.

«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — добавил Медведев.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 16 марта проголосовала за предложение исключить Россию из своего состава в связи с военной операцией на Украине. С того же дня страна перестала быть членом Совета Европы, куда вступила в 1996 г., однако официальные российские лица заявляли, что днем ранее Москва первой приняла решение о выходе из организации.

Россия стала первой исключенной из Совета Европы страной

Она была членом организации 26 лет

В Госдуме объявили, что Россия денонсирует устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека и еще четыре конвенции, не отвечающие интересам страны. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия перестанет быть стороной Конвенции по правам человека с 16 сентября.

В 1997 г. Россия подписала (но так и не ратифицировала) протокол № 6 к Конвенции, который подразумевает отмену смертных приговоров в мирное время. В 1999 г. Конституционный суд утвердил мораторий на смертную казнь, его продлили в 2009 г. При этом в УК РФ понятие смертной казни осталось.

Еще в феврале Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ, назвал это поводом восстановить «ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», в том числе смертную казнь. Он сослался на опыт США и Китая, которые активно применяют высшую меру наказания.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также исключал восстановление этого вида наказания в России. По его словам, законодатели не будут возвращаться к этой теме, и ни один орган не вправе «преодолеть» позицию Конституционного суда.

Ранее по теме: ЛДПР первой после выхода России из СЕ подняла вопрос о возвращении смертной казни

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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