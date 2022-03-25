Медведев: ограничений для возвращений смертной казни в России больше нет

«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — добавил Медведев.