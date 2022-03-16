ЛДПР первой после выхода России из СЕ подняла вопрос о возвращении смертной казни

ЛДПР первой после выхода России из СЕ подняла вопрос о возвращении смертной казниВ «Единой России» говорят, что для этого пришлось бы менять Конституцию
После решения об исключении России из Совета Европы ЛДПР первой из парламентских партий 16 марта официально заявила о готовности инициировать референдум о возвращении смертной казни для «самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и т.п.». Об этом говорится в заявлении думской фракции ЛДПР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Депутаты считают, что вернуть смертную казнь можно как раз в связи с тем, что Россия была исключена из СЕ. «Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил. Одно из них – запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах», – говорится в заявлении ЛДПР. При этом в партии признают, что вопрос о казни «неоднозначный», и именно поэтому предлагают инициировать по этому поводу референдум. «Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важно решение», – считают в ЛДПР.
Жалобы не принимаются
16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял резолюцию о немедленном исключении России – после того, как накануне Россия сама уведомила генсекретаря СЕ о желании выйти из организации. Европейский суд по правам человека 16 марта сообщил, что не принимает жалобы против России «до рассмотрения им правовых последствий» резолюции КМСЕ. Из слов главреда Бюллетеня Евросуда Юрия Берестнева следует, что это прецедентная ситуация, и сейчас ЕСПЧ должен определить, с какой даты он перестанет принимать жалобы. «Суд в частности не понимает, как ему считать процессуальные сроки. Поэтому он берет паузу», – говорит эксперт.
Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил «Ведомостям», что партия много лет настаивала на возвращении смертной казни, так как, по его словам, «в обществе идет запрос на высшую меру наказания для таких преступлений как насилие в отношении несовершеннолетних». «Вопрос сложный и требует решения ряда вопросов, например, во избежание судебных ошибок можно уточнить, что высшую меру выносит только суд присяжных», – сказал Нилов.
Единственный референдум в РСФСР проходил в апреле 1993 г., на нем поднимались четыре вопроса, в том числе о доверии к президенту Борису Ельцину (так называемый референдум «да-да-нет-да»). В 2020 г. по специальному закону проводилось Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
По словам Нилова, поднимая вопрос о референдуме, фракция имела в виду «прежде всего широкое общественное обсуждение», вопрос о ее форме вторичен. По закону о референдуме организовать его, действительно, не очень просто: для этого требуется инициативная группа, не менее чем из 2 млн граждан. В ЛДПР, по данным Минюста, вступили 297 345 человек.
16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы (СЕ). Параллельно Россия сама уведомила генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию, но в случае решения КМСЕ это происходит немедленно.
Страны-члены СЕ подписывают Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь, она в ближайшее время будет в России денонсирована. Смертная казнь в России при этом фактически не отменена, но на нее в 1997 г. был введен мораторий. Мораторий на смертную казнь дважды был подтвержден Конституционным судом (КС) России.
«Вопрос отмены смертной казни не решается на референдуме, эта норма закреплена в Конституции и, следовательно, отменена она может быть только внесением поправок в Основной закон страны», – заявил «Ведомостям» замруководителя думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. Кроме того, напомнил депутат, отмена смертной казни определяется решением КС, а суд не связан никакими конвенциями, а только Конституцией. «Поэтому наше участие или неучастие в каких-либо международных организациях никак не влияет на данный вопрос, и об этом уже не раз заявлял представитель нашей партии Андрей Клишас».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 2 марта заверял, что мораторий на смертную казнь в России не связан с пребыванием России в Совете Европы. Председатель КС Валерий Зорькин в выпущенной осенью 2021 г. книге также выражал надежду, что начатый Россией отказ от смертной казни пройдет для страны успешно.
Иную позицию 26 февраля заявлял заместитель председателя Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. На своей странице в социальной сети он написал, что приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ – это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране». Под такими институтами он имел в виду смертную казнь, «которая, кстати, активно применяется в США и Китае».
Пресс-секретарь президента, председателя Совбеза Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».
В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина и Марина Царева