ЛДПР первой после выхода России из СЕ подняла вопрос о возвращении смертной казни

Депутаты считают, что вернуть смертную казнь можно как раз в связи с тем, что Россия была исключена из СЕ. «Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил. Одно из них – запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза: в США, Китае, Индии, Японии, Египте и еще 47 государствах», – говорится в заявлении ЛДПР. При этом в партии признают, что вопрос о казни «неоднозначный», и именно поэтому предлагают инициировать по этому поводу референдум. «Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важно решение», – считают в ЛДПР.