Москалькова: приостановка членства в СЕ не вернет в Россию смертную казнь
Приостановка членства России в Совете Европы не приведет к отмене моратория на смертную казнь, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — заявила Москалькова (цитата по «РИА Новости»). По ее мнению, пожизненное заключение – адекватная мера наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.
25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.
Затем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может вернуть смертную казнь после приостановки членства в Совете Европы. Медведев предложил «забыть о бессмысленных богадельнях» и напомнил, что этот метод «активно применяется в США и Китае». Вскоре председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер.
Россия стала 39-м государством — членом Совета Европы в феврале 1996 г. В том же году президент России Борис Ельцин издал указ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 г. Россия также подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Его не ратифицировали, но смертную казнь в России не применяли с этого момента согласно Венской конвенции.