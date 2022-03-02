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Сенатор Клишас напомнил о бессрочном моратории на смертную казнь в России

Ведомости

Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Этот мораторий носит бессрочный характер и не связан с нашим пребыванием в Совете Европы», — заявил он на заседании Совфеда (цитата по «РИА Новости»). Ранее Клишас подчеркивал, что мораторий на смертную казнь ввел Конституционный суд, поэтому все органы государственной власти обязаны исполнять это постановление.

Таким образом он прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что Россия может вернуть смертную казнь после приостановки членства в Совете Европы. Медведев предложил «забыть о бессмысленных богадельнях» и напомнил, что этот метод «активно применяется в США и Китае».

25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.

Комитет министров Совета также осудил действия России, назвав их «вооруженным нападением на Украину» и «нарушением международного права». Министры также призвали Москву незамедлительно прекратить военные действия и постановили безотлагательно определить ответные меры против России.

Россия стала 39-м государством — членом Совета Европы в феврале 1996 г. В том же году президент России Борис Ельцин издал указ № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Последняя смертная казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 г. Россия также подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Его не ратифицировали, но смертную казнь в России не применяли с этого момента согласно Венской конвенции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны. На Украине объявлено военное положение.

Ранее по теме: Совет Европы приостановил членство России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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