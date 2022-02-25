Совет Европы приостановил членство России
Руководящий орган Совета Европы, комитет министров, приостановил членство России в организации. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавлявший российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.
«Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации», — написал он в своем Telegram-канале.
Процедура была запущена по инициативе Украины и Польши, сообщил ранее в Twitter польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы до последнего момента пытались донести нашу позицию: восемь лет длился геноцид русских на Украине, погибали мирные люди на Донбассе, семьям запрещали образование и возможность говорить на русском языке. Мы долго призывали Совет Европы отреагировать на нарушения прав человека на Украине. Но нет, европейская солидарность не позволяла этого сделать», — пояснил Толстой.
В четверг, 24 февраля, комитет министров 47 стран — членов Совета Европы провел внеочередное заседание после начала военных действий России на Украине. Комитет осудил действия России, назвав их «вооруженным нападением на Украину» и «нарушением международного права». Министры также призвали Москву незамедлительно прекратить военные действия и постановили безотлагательно определить ответные меры против России.
Кроме того, комитет сообщил, что соберется на внеочередное заседание в пятницу, 25 февраля, чтобы проработать подлежащие принятию меры, в том числе предусмотренные статьей 8 Устава Совета Европы. Согласно данной статье, членство любой страны в совете может быть приостановлено при грубом нарушении статьи 3, которая обязывает членов признавать принцип верховенства права.
В понедельник, 21 февраля, президент Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Ее заявленная цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», при этом боевые действия ведутся в том числе за пределами территории Донбасса. Путин заявил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» страны.
Россия стала 39-м государством — членом Совета Европы в феврале 1996 г., а через два года ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в стране, в частности, появились институт омбудсменов и суд присяжных, а также была запрещена смертная казнь.
В период с 19 мая по 10 ноября 2006 г. Россия выполняла функции председателя в комитете министров. Москва ратифицировала 68 из более 200 договорно-правовых актов организации.
Разговоры о возможности выхода России из Совета Европы начались в прошлом году из-за отказа России исполнить требование ЕСПЧ об отмене уголовного наказания для Алексея Навального. Толстой тогда заявил, что России нужно будет покинуть Совет Европы, если европейские власти запустят трехстороннй механизм мониторинга в отношении РФ, который может привести к приостановлению членства или выходу страны из организации.
Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский тогда же отметил, что существование Совета Европы без России потеряет смысл, а выход из него приведет к автоматическому выходу из конвенций и дополнительных протоколов СЕ, контролирующих различные сферы жизни общества.