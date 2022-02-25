Совет Европы приостановил членство России

В понедельник, 21 февраля, президент Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Ее заявленная цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», при этом боевые действия ведутся в том числе за пределами территории Донбасса. Путин заявил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» страны.