Постпред России назвал последствия выхода страны из Совета Европы

Россия, по его словам, присоединилась к 68 конвенциям и дополнительным протоколам СЕ из более 200. «Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан», — отметил Солтановский. Выход страны из Совета Европы будет означать выход из части конвенций организации, в том числе из Европейской конвенции по правам человека. Также России придется выйти из девяти частичных соглашений СЕ, которые специализируются на борьбе с коррупцией, развитии сотрудничества в области спорта, совместном производстве фильмов и т.д.