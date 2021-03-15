Постпред России назвал последствия выхода страны из Совета Европы
Выход России из Совета Европы приведет к автоматическому выходу из конвенций и дополнительных протоколов СЕ, контролирующих различные сферы жизни общества, заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью «Независимой газете».
Россия, по его словам, присоединилась к 68 конвенциям и дополнительным протоколам СЕ из более 200. «Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан», — отметил Солтановский. Выход страны из Совета Европы будет означать выход из части конвенций организации, в том числе из Европейской конвенции по правам человека. Также России придется выйти из девяти частичных соглашений СЕ, которые специализируются на борьбе с коррупцией, развитии сотрудничества в области спорта, совместном производстве фильмов и т.д.
По мнению Солтановского, существование Совета Европы без России потеряет смысл. «Во-первых, именно членство Российской Федерации обеспечивает СЕ статус по-настоящему общеевропейской организации, обеспечивающей единство гуманитарно-правового пространства от Лиссабона до Владивостока», — отметил постпред России при СЕ. Во-вторых, окончательно поменяется сущность Совета Европы как многопрофильной организации. «СЕ фактически превратится в «правочеловеческий придаток ЕС», — подытожил Солтановский.
В середине февраля вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что Россия готова к тому, что против нее могут начать процедуру исключения или приостановки членства в Совете Европы из-за отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Толстой также заявлял, что Россия должна быть готова покинуть ПАСЕ в случае, если в отношении страны будет запущена трехсторонняя процедура мониторинга, писал «Интерфакс».