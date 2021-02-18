Толстой допустил исключение России из Совета Европы из-за Навального
Россию могут попытаться исключить из Совета Европы на фоне ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала «Россия 1».
«Воспользовавшись в данном случае блогером Навальным как неким знамением, [некоторые страны-члены Совета Европы] будут пытаться инициировать так называемую трехстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга», — сказал Толстой (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Россия готова к такому решению и будет действовать в зависимости от ситуации. «Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Ранее, 17 февраля, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании Европейского суда по правам человека освободить основателя ФБК. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это требование неправомерным и представляющим собой «очень серьезную» попытку вмешательства во внутрироссийские судебные дела.
Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации после предполагаемого отравления. 2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Навальный будет находиться в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.