Толстой допустил исключение России из Совета Европы из-за Навального

Он отметил, что Россия готова к такому решению и будет действовать в зависимости от ситуации. «Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.