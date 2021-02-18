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Толстой допустил исключение России из Совета Европы из-за Навального

Ведомости

Россию могут попытаться исключить из Совета Европы на фоне ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала «Россия 1».

«Воспользовавшись в данном случае блогером Навальным как неким знамением, [некоторые страны-члены Совета Европы] будут пытаться инициировать так называемую трехстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга», — сказал Толстой (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Россия готова к такому решению и будет действовать в зависимости от ситуации. «Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Ранее, 17 февраля, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании Европейского суда по правам человека освободить основателя ФБК. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это требование неправомерным и представляющим собой «очень серьезную» попытку вмешательства во внутрироссийские судебные дела.

Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации после предполагаемого отравления. 2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Навальный будет находиться в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

Ранее по теме: Песков назвал неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных