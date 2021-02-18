Песков назвал неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального
Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального является неправомерным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Поспешность в принятии подобных решений и их «явная ангажированность» вызывают у Кремля «очень много вопросов», отметил он.
17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании ЕСПЧ освободить основателя ФБК. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер.
Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации после предполагаемого отравления. 2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Таким образом, Навальный будет находиться в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.