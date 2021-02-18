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Песков назвал неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Ведомости

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального является неправомерным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Поспешность в принятии подобных решений и их «явная ангажированность» вызывают у Кремля «очень много вопросов», отметил он.

17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о требовании ЕСПЧ освободить основателя ФБК. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. 

Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации после предполагаемого отравления. 2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Таким образом, Навальный будет находиться в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

Ранее по теме: Европейский суд по правам человека требует освободить Алексея Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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