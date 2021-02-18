Песков назвал неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Навальный вернулся в Россию 17 января по окончании курса реабилитации после предполагаемого отравления. 2 февраля суд по требованию Федеральной службы исполнения наказаний изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. Таким образом, Навальный будет находиться в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.