Европейский суд по правам человека требует освободить Алексея Навального

Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев ссылались на решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» во время рассмотрения Симоновским судом Москвы вопроса о замене ему условного срока на реальный. По делу «Ив Роше» ЕСПЧ вынес свое решение осенью 2017 г., присудив Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более 80 000 евро. Суд признал, что власти при производстве по делу «Ив Роше» нарушили права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). В 2018 г. Верховный суд России (ВС) постановил возобновить производство по делу, сам приговор оставив без изменений. Несмотря на решение ВС, компенсация братьям Навальным была полностью выплачена. 2 февраля Симоновский суд по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста Навальный должен пробыть в колонии два года и восемь месяцев.