Европейский суд по правам человека требует освободить Алексея Навального

Европейский суд по правам человека требует освободить Алексея НавальногоНо Россия обещает этого не делать
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 февраля потребовал от России освобождения политика Алексея Навального согласно 39-му правилу регламента ЕСПЧ. Этот экстренный механизм применяется, когда стране нужно принять срочные меры, касающиеся жизни и здоровья человека.
Как пояснил в своем Telegram-канале директор Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Иван Жданов, «нет варианта, что Россия не исполнит это решение, даже Турция такие решения исполняет, Россия всегда исполняла такие решения, исполнит его и сейчас».
«Принимая такое решение, палата учитывала угрозу жизни заявителя [Навального] и предоставила доказательства для принятия обеспечительных мер, а также рассматривала этот случай с учетом лишения свободы, которому подвергся заявитель», – говорится в решении ЕСПЧ.
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что решение ЕСПЧ «политическое». «Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального – явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Оно является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт», – добавил министр (цитата по ТАСС). Решение «заведомо неисполнимо», поскольку «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».
Одним из самых громких случаев применения правила 39 была история с болезнью покойного юриста ЮКОСа Василия Алексаняна. Осенью 2007 г. ему не оказывали в СИЗО надлежащей медицинской помощи, ЕСПЧ применил это правило, и Алексаняна положили в больницу. В 2017 г. журналиста из Узбекистана Али Феруза российские власти собирались экстрадировать на родину, однако ЕСПЧ запретил это делать. В итоге Феруз смог уехать в Европу.
«Выполнять 39-е правило – это обязательство сотрудничать с судом, оно не записано в Конвенции [Совета Европы о защите прав человека, на основе которой работает ЕСПЧ]», – отмечает главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. ЕСПЧ призывал к освобождению людей в исключительных случаях и использовал для этого постановления суда, которым предшествовал состязательный процесс, говорит он.
Суд, говорит Берестнев, в сегодняшнем решении не конкретизировал обстоятельства для его принятия. Берестнев напомнил, что многие заявители действительно находятся в условиях, угрожающих их жизни, однако не обращаются в суд, понимая, что их обращение будет рассмотрено нескоро или вообще не будет рассмотрено. По его мнению, суд таким решением «взрывает» отношения с Россией, на что власти могут ответить отказом от дальнейшего сотрудничества с ЕСПЧ.
Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев ссылались на решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» во время рассмотрения Симоновским судом Москвы вопроса о замене ему условного срока на реальный. По делу «Ив Роше» ЕСПЧ вынес свое решение осенью 2017 г., присудив Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более 80 000 евро. Суд признал, что власти при производстве по делу «Ив Роше» нарушили права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). В 2018 г. Верховный суд России (ВС) постановил возобновить производство по делу, сам приговор оставив без изменений. Несмотря на решение ВС, компенсация братьям Навальным была полностью выплачена. 2 февраля Симоновский суд по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста Навальный должен пробыть в колонии два года и восемь месяцев.
Как отмечает адвокат «Мемориала» (внесен в реестр иноагентов) Марина Агальцова, у российских властей есть предлог не исполнять решение ЕСПЧ. Речь идет о принятых поправках к Конституции, согласно которым национальное право России имеет приоритет над международным. Решение о том, как поступить с требованием ЕСПЧ, может принять Конституционный суд России. Сам же прецедент, по оценке Агальцовой, не имеет аналогов в истории: «Не припомнится, чтобы ЕСПЧ кого-то обязывал освободить по правилу 39». Последствия для России, если она не выполнит требование ЕСПЧ, будут довольно мягкими, полагает адвокат.
Советник по вопросам защиты прав в ЕСПЧ коллегии адвокатов Pen & Paper Виталий Кулапов пояснил, что подача ходатайства о применении правила 39 предполагает дальнейшую подачу заявителем полноценной жалобы в ЕСПЧ. В том случае если Россия освобождать Навального откажется, при рассмотрении указанной жалобы (которая еще не подана) ЕСПЧ может установить нарушение статьи 34 Конвенции наряду с другими возможными нарушениями его прав.