Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Европейский суд по правам человека требует освободить Алексея Навального

Но Россия обещает этого не делать
Константин Гликин Глеб Мишутин
Требование Европейского суда в Страсбурге не поможет Алексею Навальному выйти на свободу /Moscow City Court press service / AFP

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 февраля потребовал от России освобождения политика Алексея Навального согласно 39-му правилу регламента ЕСПЧ. Этот экстренный механизм применяется, когда стране нужно принять срочные меры, касающиеся жизни и здоровья человека.

Как пояснил в своем Telegram-канале директор Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Иван Жданов, «нет варианта, что Россия не исполнит это решение, даже Турция такие решения исполняет, Россия всегда исполняла такие решения, исполнит его и сейчас».

«Принимая такое решение, палата учитывала угрозу жизни заявителя [Навального] и предоставила доказательства для принятия обеспечительных мер, а также рассматривала этот случай с учетом лишения свободы, которому подвергся заявитель», – говорится в решении ЕСПЧ.

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что решение ЕСПЧ «политическое». «Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального – явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Оно является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт», – добавил министр (цитата по ТАСС). Решение «заведомо неисполнимо», поскольку «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 года

Замена условного приговора политику на реальный прошла в Мосгорсуде

Одним из самых громких случаев применения правила 39 была история с болезнью покойного юриста ЮКОСа Василия Алексаняна. Осенью 2007 г. ему не оказывали в СИЗО надлежащей медицинской помощи, ЕСПЧ применил это правило, и Алексаняна положили в больницу. В 2017 г. журналиста из Узбекистана Али Феруза российские власти собирались экстрадировать на родину, однако ЕСПЧ запретил это делать. В итоге Феруз смог уехать в Европу.

«Выполнять 39-е правило – это обязательство сотрудничать с судом, оно не записано в Конвенции [Совета Европы о защите прав человека, на основе которой работает ЕСПЧ]», – отмечает главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. ЕСПЧ призывал к освобождению людей в исключительных случаях и использовал для этого постановления суда, которым предшествовал состязательный процесс, говорит он.

Суд, говорит Берестнев, в сегодняшнем решении не конкретизировал обстоятельства для его принятия. Берестнев напомнил, что многие заявители действительно находятся в условиях, угрожающих их жизни, однако не обращаются в суд, понимая, что их обращение будет рассмотрено нескоро или вообще не будет рассмотрено. По его мнению, суд таким решением «взрывает» отношения с Россией, на что власти могут ответить отказом от дальнейшего сотрудничества с ЕСПЧ.

Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев ссылались на решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» во время рассмотрения Симоновским судом Москвы вопроса о замене ему условного срока на реальный. По делу «Ив Роше» ЕСПЧ вынес свое решение осенью 2017 г., присудив Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более 80 000 евро. Суд признал, что власти при производстве по делу «Ив Роше» нарушили права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). В 2018 г. Верховный суд России (ВС) постановил возобновить производство по делу, сам приговор оставив без изменений. Несмотря на решение ВС, компенсация братьям Навальным была полностью выплачена. 2 февраля Симоновский суд по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста Навальный должен пробыть в колонии два года и восемь месяцев.

Как отмечает адвокат «Мемориала» (внесен в реестр иноагентов) Марина Агальцова, у российских властей есть предлог не исполнять решение ЕСПЧ. Речь идет о принятых поправках к Конституции, согласно которым национальное право России имеет приоритет над международным. Решение о том, как поступить с требованием ЕСПЧ, может принять Конституционный суд России. Сам же прецедент, по оценке Агальцовой, не имеет аналогов в истории: «Не припомнится, чтобы ЕСПЧ кого-то обязывал освободить по правилу 39». Последствия для России, если она не выполнит требование ЕСПЧ, будут довольно мягкими, полагает адвокат.

Советник по вопросам защиты прав в ЕСПЧ коллегии адвокатов Pen & Paper Виталий Кулапов пояснил, что подача ходатайства о применении правила 39 предполагает дальнейшую подачу заявителем полноценной жалобы в ЕСПЧ. В том случае если Россия освобождать Навального откажется, при рассмотрении указанной жалобы (которая еще не подана) ЕСПЧ может установить нарушение статьи 34 Конвенции наряду с другими возможными нарушениями его прав.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных