МИД объяснил перевод оплаты газа в рубли защитой интересов России

Ранее Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен стать полностью независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 г. В Брюсселе рассчитывают сократить спрос на поставки из РФ на две трети уже к концу этого года. По данным Международного энергетического агентства, Россия поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, которые потребляют страны ЕС.