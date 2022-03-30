МИД объяснил перевод оплаты газа в рубли защитой интересов России
Власти России приняли решение перевести оплату экспорта газа недружественным странам в рубли для защиты интересов РФ в условиях санкций, заявил в интервью RT замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Я имею в виду, говоря о контрактах… мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы», — заявил Рябков. Он выразил надежду, что западные страны примут правильные решения.
Он отметил, что западные страны во главе с США ведут гибридную войну с Россией. Страна сталкивается с экстраординарными вызовами и должна находить на них экстраординарные ответы. Рябков добавил, что Россия проводит последовательную политику, которая направлена на развитие партнерства с Китаем.
Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.
Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки. Однако 30 марта Песков уточнил, что переход на оплату поставок газа в рубли является «растянутым во времени процессом».
Ранее Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен стать полностью независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 г. В Брюсселе рассчитывают сократить спрос на поставки из РФ на две трети уже к концу этого года. По данным Международного энергетического агентства, Россия поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, которые потребляют страны ЕС.