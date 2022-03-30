Глава Южной Осетии анонсировал юридические шаги по вступлению в состав России
Власти Южной Осетии предпримут юридические шаги для вступления страны в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов, слова которого приводит пресс-служба «Единой России».
«Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины – России», — заявил Бибилов.
Он напомнил, что в 2008 г. Россия защитила Южную Осетию и затем признала ее независимость. После страна неоднократно заявляла, что хочет войти в состав России, и в 2014 г. у нее появилась такая возможность, когда Крым присоединился к РФ. «Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», — подчеркнул Бибилов.
Сенатор Андрей Климов заявил, что для вхождения Южной Осетии в состав России нет никаких правовых препятствий: для этого нужно провести референдум.
«На мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут. С нашей стороны все необходимые правовые вопросы отработаны были еще 20 лет назад», — отметил он, его слова приводит пресс-служба «ЕР».
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. после вооруженного конфликта с Грузией. Противостояние продлилось пять дней. Власти Грузии в ночь на 8 августа ввели в регион свои войска и начали бомбить Цхинвал. Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру», которая закончилась 12 августа.