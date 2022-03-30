Глава Южной Осетии анонсировал юридические шаги по вступлению в состав России

Он напомнил, что в 2008 г. Россия защитила Южную Осетию и затем признала ее независимость. После страна неоднократно заявляла, что хочет войти в состав России, и в 2014 г. у нее появилась такая возможность, когда Крым присоединился к РФ. «Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», — подчеркнул Бибилов.