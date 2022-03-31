Минобороны сообщило об уничтожении крупных баз горючего на Украине
Российские военные вечером 30 марта уничтожили крупные базы горючего, которое поставлялось подразделениям ВСУ в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе», — заявил Конашенков.
По его словам, ночью российская авиация поразила 52 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта, один ЗРК С-300 и один «Бук-М1», две реактивные системы залпового огня, склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники. Также за сутки средства ПВО сбили в воздухе 18 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2».
Накануне Минобороны сообщало, что за весь период спецоперации войска России уничтожили 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.