Минобороны сообщило об уничтожении крупных баз горючего на Украине

По его словам, ночью российская авиация поразила 52 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта, один ЗРК С-300 и один «Бук-М1», две реактивные системы залпового огня, склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники. Также за сутки средства ПВО сбили в воздухе 18 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2».