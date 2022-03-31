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Минобороны сообщило об уничтожении крупных баз горючего на Украине

Ведомости

Российские военные вечером 30 марта уничтожили крупные базы горючего, которое поставлялось подразделениям ВСУ в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе», — заявил Конашенков.

По его словам, ночью российская авиация поразила 52 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта, один ЗРК С-300 и один «Бук-М1», две реактивные системы залпового огня, склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники. Также за сутки средства ПВО сбили в воздухе 18 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2».

Накануне Минобороны сообщало, что за весь период спецоперации войска России уничтожили 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных