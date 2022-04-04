Рогозин опубликовал снятый из космоса снимок штаб-квартиры НАТО

Рогозин напомнил, что в этот день, 4 апреля 1949 г., был подписан Североатлантический договор. Так, по его словам, появилась НАТО — «главная угроза всему миру». «Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно [генеральный секретарь Йенс] Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — написал Рогозин. Он занимал должность представителя России при альянсе в Брюсселе в 2008-2011 гг.