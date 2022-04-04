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Рогозин опубликовал снятый из космоса снимок штаб-квартиры НАТО

Ведомости

Россия наблюдает за НАТО из космоса, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, опубликовав в своем Telegram-канале снимок штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Рогозин напомнил, что в этот день, 4 апреля 1949 г., был подписан Североатлантический договор. Так, по его словам, появилась НАТО — «главная угроза всему миру». «Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно [генеральный секретарь Йенс] Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — написал Рогозин. Он занимал должность представителя России при альянсе в Брюсселе в 2008-2011 гг.

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана 4 апреля 1949 г. на конференции в Вашингтоне. Первыми ее членами стали США, Канада, а также десять европейских стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Италия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Франция. В 1952 г. к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. — ФРГ, а в 1982 г. — Испания. 12 марта 1999 г. с принятием в альянс Венгрии, Польши и Чехии началось расширение НАТО на Восток. Главная цель военно-политического блока, закрепленная в договоре,— «обеспечение свободы и безопасности» всех членов альянса в соответствии с принципами устава ООН.

Российская сторона неоднократно выступала с требованием о прекращении продвижения альянса к границам страны. 17 февраля 2021 г. МИД России опубликовал ответы для США по договору о гарантиях безопасности. Реакцию США и НАТО на предложения России российские дипломаты подвергли критике. В частности, российская сторона указала, что Вашингтон выбрал для обсуждения удобные для него темы, акцентировав внимание на преимуществах для себя и своих союзников.

Требования Москвы касались в том числе отказа НАТО от расширения на восток и разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также возвращения инфраструктуры военного блока в границы 1997 г. Ответ на предложения Россия получила 26 января. С тех пор МИД готовил реакцию на документы. Процесс переговоров по гарантиям безопасности прекратился в связи с началом операции российских войск на территории Украины. Сейчас российская сторона в процессе переговоров добивается отказа Украины от вступления в НАТО и фиксации внеблокового статуса страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных