Кремль категорически отверг обвинения в убийствах мирных жителей в Буче
Российская сторона категорически отвергает обвинения в убийствах мирных жителей в украинской Буче; в видео, которые якобы являются доказательствами вины россиян, специалисты обнаружили признаки подлогов и фейков, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там налицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил Песков.
По его словам, произошедшее нужно обсуждать на максимально высоком уровне, поэтому российская сторона предложила провести специальное заседание Совбеза ООН. Инициатива была заблокирована, но дипломаты продолжат продвигать ее, добавил Песков. Он подчеркнул, что Россия хочет и фактически требует обсуждения этого вопроса на международном уровне.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Официальный представитель МИД России Мария Захарова затем сообщила, что Великобритания — председатель Совбеза ООН — не дала согласие на такое заседание. Российская сторона будет снова требовать его провести, добавила она.
Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля.