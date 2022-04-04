Кремль категорически отверг обвинения в убийствах мирных жителей в Буче

Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Официальный представитель МИД России Мария Захарова затем сообщила, что Великобритания — председатель Совбеза ООН — не дала согласие на такое заседание. Российская сторона будет снова требовать его провести, добавила она.