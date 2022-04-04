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Борисов заявил о новой ГПВ по созданию нетрадиционных видов оружия

Ведомости

Новая российская государственная программа вооружений (ГПВ) будет направлена на создание качественно новых и нетрадиционных видов вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Заместитель председателя правительства также сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 г. она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства.

«Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи.

По словам Борисова, специалисты завершили работу по подготовке исходных данных для очередной госпрограммы вооружений. Она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства к середине 2023 г. Кроме того, стороны обсудили выполнение государственного оборонного заказа в условиях санкций.

«Выполнение гособоронзаказа было и остается безусловным приоритетом для российского ОПК», — добавил Юрий Борисов. «По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идет с опережением по некоторым показателям», — отметили в Кремле.

Санкции, по словам вице-премьера, повлекли сокращение поставок и увеличение стоимости материалов. Для обеспечения устойчивости российского оборонно-промышленного комплекса правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%. Помимо этого компаниям предоставили право заключать контракты по гособоронзаказу с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных