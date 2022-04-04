Борисов заявил о новой ГПВ по созданию нетрадиционных видов оружия

«Выполнение гособоронзаказа было и остается безусловным приоритетом для российского ОПК», — добавил Юрий Борисов. «По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идет с опережением по некоторым показателям», — отметили в Кремле.