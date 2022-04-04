Борисов заявил о новой ГПВ по созданию нетрадиционных видов оружия
Новая российская государственная программа вооружений (ГПВ) будет направлена на создание качественно новых и нетрадиционных видов вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Заместитель председателя правительства также сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 г. она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства.
«Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи.
По словам Борисова, специалисты завершили работу по подготовке исходных данных для очередной госпрограммы вооружений. Она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства к середине 2023 г. Кроме того, стороны обсудили выполнение государственного оборонного заказа в условиях санкций.
«Выполнение гособоронзаказа было и остается безусловным приоритетом для российского ОПК», — добавил Юрий Борисов. «По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идет с опережением по некоторым показателям», — отметили в Кремле.
Санкции, по словам вице-премьера, повлекли сокращение поставок и увеличение стоимости материалов. Для обеспечения устойчивости российского оборонно-промышленного комплекса правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%. Помимо этого компаниям предоставили право заключать контракты по гособоронзаказу с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС.