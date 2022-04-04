DPA: Меркель считает верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает верным свое решение не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 г., сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя Меркель.
«Ангела Меркель поддерживает свои решения, связанные с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 г.», — сообщил ее пресс-секретарь (цитата по Der Spiegel). Как отмечает агентство, Меркель и занимавший на тот момент должность президента Франции Николя Саркози воспрепятствовали быстрому приему Украины в альянс.
20-й саммит стран-членов НАТО прошел в Бухаресте в 2008 г. На повестке дня тогда стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, расширение альянса, присоединение к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединения к программе по принятию новых членов Украины и Грузии.
Незадолго до этого действовавший на тот момент канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против вступления в НАТО Грузии и Украины. По ее словам, к военному блоку должны присоединиться только те государства, в которых альянс поддерживают не только политики, но и значительный процент населения. Позже она заявила, что Грузия и Украина могут вступить в НАТО, однако для этого еще не пришло время.
25 февраля Меркель назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны. «Эта наступательная война России знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — сказала Меркель, добавив, что осуждает действия России. Помимо этого экс-канцлер подчеркнула, что она с глубокой озабоченностью следит за развитием событий вокруг Украины.
67-летняя Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря прошлого года, на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.