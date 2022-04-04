DPA: Меркель считает верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

Незадолго до этого действовавший на тот момент канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против вступления в НАТО Грузии и Украины. По ее словам, к военному блоку должны присоединиться только те государства, в которых альянс поддерживают не только политики, но и значительный процент населения. Позже она заявила, что Грузия и Украина могут вступить в НАТО, однако для этого еще не пришло время.