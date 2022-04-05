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CNN: США тайно испытали гиперзвуковое оружие

Ведомости

США провели успешные испытания гиперзвукового оружия в середине марта, но две недели держали это в тайне, чтобы избежать роста напряженности в отношениях с Россией, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его словам, гиперзвуковая ракета была запущена с бомбардировщика В-52 у западного побережья страны. Запуск стал первым успешным испытанием ракеты с системой Lockheed Martin. Скорость ракеты составила 5 махов и более, она пролетела 300 миль (около 482 км) на высоте 65 000 футов (около 20 км). Даже на минимальной гиперзвуковой скорости — 3800 миль в час — 611 км в час — ракета преодолеет расстояние в 300 миль меньше, чем за 5 минут.

Испытание американского оружия прошло через несколько дней после того, как Россия заявила об использовании своей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в рамках спецоперации на Украине. Власти России заявили, что оружие было нацелено на склад боеприпасов на западе Украины. Тогда министр обороны США ЛЛойд Остин заявил, что не рассматривает запуск «Кинжала» как «своего рода изменение правил игры». Затем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «трудно понять, какое именно обоснование» было для запуска ракеты, потому что она была направлена на стационарный объект.

CNN отметил, что власти США ведут себя осторожно и не предпринимают шагов и действий, которые могли бы привести к эскалации отношений с Россией. В пятницу США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В начале марта Остин уже откладывал испытания. Также американские власти сохраняют сдержанность в отношении оружия и оборудования, которое отправляют на Украину, и выступили против передаче стране истребителей через США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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