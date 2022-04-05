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Глава МИД Германии исключила эмбарго на импорт российского газа

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок исключила остановку импорта газа из России, сообщил Die Welt. Она отметила, что если бы эмбарго остановило военные действия на Украине, власти ввели бы его немедленно.

«Если бы завтра у вас было полное эмбарго, если бы это остановило эту войну, мы бы сделали это немедленно <…> Но это не приведет к тому, что завтра убийства закончатся», — приводит лова главы МИД издание. Бербок считает, что такое решение повысило бы цену продолжению конфликта. Тем не менее, Бербок заверила, что власти ФРГ вместе с партнерами в ЕС обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа. По ее словам, отказ от российских энергоносителей будет обсуждаться в ближайшие дни в Брюсселе. ЕС в целом работает над снижением зависимости от поставок газа из России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение дополнительных санкций в отношении России после публикации видео из украинской Бучи. На нем якобы показаны преступления российских военных против мирных жителей города. Минобороны России и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвергли обвинения против ВС России и заявили, что видео были сфабрикованы. Российские дипломаты при ООН добиваются заседания Совбеза организации по ситуации в Буче. 

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных