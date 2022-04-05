Глава МИД Германии исключила эмбарго на импорт российского газа

«Если бы завтра у вас было полное эмбарго, если бы это остановило эту войну, мы бы сделали это немедленно <…> Но это не приведет к тому, что завтра убийства закончатся», — приводит лова главы МИД издание. Бербок считает, что такое решение повысило бы цену продолжению конфликта. Тем не менее, Бербок заверила, что власти ФРГ вместе с партнерами в ЕС обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа. По ее словам, отказ от российских энергоносителей будет обсуждаться в ближайшие дни в Брюсселе. ЕС в целом работает над снижением зависимости от поставок газа из России.