Минобороны заявило о подготовке ВСУ «нового постановочного видео»
Военные 72-го главного центра психологических операций ВСУ 4 апреля в Мощуне сняли новое постановочное видео о якобы убитых российскими солдатами мирных жителях, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Подобные съемки проходят в Сумах, Конотопе и других городах, отметил он.
«По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72 украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах», — сообщил Конашенков.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова затем сообщила, что Великобритания — председатель Совбеза ООН — не дала согласия на такое заседание. Российская сторона будет снова требовать его провести, добавила она. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в адрес российских военных и заявил, что специалисты нашли в видео из Бучи признаки подлогов и фейков.