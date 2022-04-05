Минобороны заявило о подготовке ВСУ «нового постановочного видео»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова затем сообщила, что Великобритания — председатель Совбеза ООН — не дала согласия на такое заседание. Российская сторона будет снова требовать его провести, добавила она. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в адрес российских военных и заявил, что специалисты нашли в видео из Бучи признаки подлогов и фейков.