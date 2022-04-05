События в Буче станут триггером для углубления конфронтации с Западом

Российская сторона категорически отвергает причастность к убийству мирных жителей в Буче, заявил 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, глава МИД Сергей Лаврова, этот «фейк» об убийствах в Буче западные дипломаты, собираются «растворить» в «демагогических размышлениях». Накануне Минобороны России объявило произошедшее провокацией. Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены лежащие вдоль дороги трупы, начали распространяться в ночь на 3 апреля. Министерство обороны России заявило, что российские войска покинули город еще 30 марта, за время их пребывания в Буче ни один мирный житель не пострадал. В ведомстве также подчеркнули, что «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в Бучу прибыли сотрудники украинских спецслужб. Бои за Бучу начались еще в первых числах марта. Представитель минобороны США заявил, что у него нет независимого подтверждения обвинений в адрес России.