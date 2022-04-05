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События в Буче станут триггером для углубления конфронтации с Западом

России грозят новым пакетом санкций
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России / Ludovic MARIN / AFP

Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции, в том числе на импорт в ЕС нефти и угля, из-за ситуации в украинском городе Буча, где якобы совершены военные преступления, заявил 4 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон. «То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», – сказал Макрон в эфире радио France Inter. По информации Financial Times, представители ЕС могут обсудить новый пакет санкций в среду, 6 апреля. При этом французский лидер признал, что теоретический отказ от российских газа и нефти был бы «особенно болезненным», но выразил уверенность, что по теме санкций стоит продвигаться дальше. А президент США Джо Байден 4 апреля второй раз назвал президента России Владимира Путина «военным преступником».

Российская сторона категорически отвергает причастность к убийству мирных жителей в Буче, заявил 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, глава МИД Сергей Лаврова, этот «фейк» об убийствах в Буче западные дипломаты, собираются «растворить» в «демагогических размышлениях». Накануне Минобороны России объявило произошедшее провокацией. Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены лежащие вдоль дороги трупы, начали распространяться в ночь на 3 апреля. Министерство обороны России заявило, что российские войска покинули город еще 30 марта, за время их пребывания в Буче ни один мирный житель не пострадал. В ведомстве также подчеркнули, что «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в Бучу прибыли сотрудники украинских спецслужб. Бои за Бучу начались еще в первых числах марта. Представитель минобороны США заявил, что у него нет независимого подтверждения обвинений в адрес России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных