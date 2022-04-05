События в Буче станут триггером для углубления конфронтации с Западом

События в Буче станут триггером для углубления конфронтации с ЗападомРоссии грозят новым пакетом санкций
Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции, в том числе на импорт в ЕС нефти и угля, из-за ситуации в украинском городе Буча, где якобы совершены военные преступления, заявил 4 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон. «То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», – сказал Макрон в эфире радио France Inter. По информации Financial Times, представители ЕС могут обсудить новый пакет санкций в среду, 6 апреля. При этом французский лидер признал, что теоретический отказ от российских газа и нефти был бы «особенно болезненным», но выразил уверенность, что по теме санкций стоит продвигаться дальше. А президент США Джо Байден 4 апреля второй раз назвал президента России Владимира Путина «военным преступником».
Российская сторона категорически отвергает причастность к убийству мирных жителей в Буче, заявил 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, глава МИД Сергей Лаврова, этот «фейк» об убийствах в Буче западные дипломаты, собираются «растворить» в «демагогических размышлениях». Накануне Минобороны России объявило произошедшее провокацией. Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены лежащие вдоль дороги трупы, начали распространяться в ночь на 3 апреля. Министерство обороны России заявило, что российские войска покинули город еще 30 марта, за время их пребывания в Буче ни один мирный житель не пострадал. В ведомстве также подчеркнули, что «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в Бучу прибыли сотрудники украинских спецслужб. Бои за Бучу начались еще в первых числах марта. Представитель минобороны США заявил, что у него нет независимого подтверждения обвинений в адрес России.