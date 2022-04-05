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Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или ограничить полномочия России

Ведомости

Совету Безопасности ООН необходимо самораспуститься или исключить Россию из своего состава, считает президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает «РИА Новости». По его словам, Москва использует право вето для блокировки решений, которые касаются военной операции на территории Украины.

«Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны... реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», — сказал Зеленский.

Украинский президент заявил, что ООН не в состоянии эффективно реагировать на военные действия Москвы на Украине. Он также предложил провести в Киеве глобальную конференцию, которая будет посвящена вопросам реформирования глобальной системы безопасности.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных