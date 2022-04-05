Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или ограничить полномочия России

«Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны... реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», — сказал Зеленский.