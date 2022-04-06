В МИДе призвали Европу «не играть с огнем» в вопросе блокады Калининграда
Россия надеется, что здравомыслие в Европе не позволит пуститься в опасную игру вокруг ситуации с возможной блокадой Калининградской области, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.
«Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).
Калининградская область граничит с Польшей на юге, а на севере и востоке — с Литвой. 4 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна может закрыть границы с Россией и Белоруссией. «Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — сказал он. При этом министр подчеркнул, что «пока рано говорить об этом вопросе». Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, в свою очередь, отметил, что решение о закрытии границ с Россией должны принять все страны Балтии.
31 марта украинский посол в Польше Андрей Дещица сообщил, что страна также обратилась к Польше по поводу закрытия границы с Россией и Белоруссией. «Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры и правительством Польши с целью полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне ЕС», — отмечал он. По словам дипломата, Украина надеется, что закрытие границ позволит «заблокировать» поставки в Россию.