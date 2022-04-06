Песков рассказал о ходе российско-украинских переговоров

Он напомнил о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что каждый раз, когда возникает повод надеяться на продвижение в переговорах, появляются обстоятельства, которые блокируют процесс и могут сорвать переговоры. «Поэтому рабочий процесс продолжается, но идет гораздо более вязко, чем нам хотелось бы. Конечно бы мы хотели видеть большую динамику с украинской стороны», — отметил Песков. На вопрос, не сорвался ли процесс переговоров, он ответил: «Нет, он продолжается».