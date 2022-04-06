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Леонид Слуцкий назначен врио руководителя фракции ЛДПР

Ведомости

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий будет временно исполнять обязанности лидера фракции ЛДПР после кончины Владимира Жириновского. Об этом заявил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

«На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого и все силы сосредоточить сейчас на подготовке к похоронам», — сказал Нилов журналистам в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер сегодня, 6 апреля, в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с COVID-19.

Леонид Слуцкий — доктор экономических наук, депутат последних шести созывов Госдумы, также возглавляет думский комитет по международным делам. В 2018 г. несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах, но комиссия Думы по этике не обнаружила нарушений в его поведении. Сам Слуцкий отрицал все обвинения.

Ранее по теме: Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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