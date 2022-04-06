Леонид Слуцкий назначен врио руководителя фракции ЛДПР

Леонид Слуцкий — доктор экономических наук, депутат последних шести созывов Госдумы, также возглавляет думский комитет по международным делам. В 2018 г. несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах, но комиссия Думы по этике не обнаружила нарушений в его поведении. Сам Слуцкий отрицал все обвинения.