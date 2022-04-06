Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Владимир Жириновский родился в Алма-Ате в 1946 г. Окончил среднюю школу № 25 им. Дзержинского, далее переехал в Москву, где в 1964—1970 гг. учился в Институте восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1972 г. — Институт стран Азии и Африки) по специальности «турецкий язык и литература». В 1965—1967 гг. учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. Политическая карьера Жириновского началась в 1988 г., когда он принял участие в работе учредительного съезда «Демократического союза».