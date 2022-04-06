Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Умер лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийОн скончался в Москве после продолжительной болезни
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский умер после долгой и продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — написал Володин.
Смерть политика также подтвердили в ЛДПР. «Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — сообщила пресс-служба фракции в Telegram-канале.
В Минздраве в свою очередь сообщили, что ведущие специалисты и врачи до последнего боролись за жизнь политика. «После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — пояснили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
75-летнего Жириновского госпитализировали в начале февраля. Минздрав сообщал, что он находится в стабильном состоянии, коллеги депутата позже заявляли об улучшении его здоровья. В конце марта «Известия» написали, что самочувствие политика резко ухудшилось, но в ЛДПР данные сведения опровергли.
В конце марта в Telegram-каналах стала появляться информация о смерти Жириновского. Эти данные подтвердил «РИА Новости» сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин. Через несколько минут Володин в своем Telegram-канале написал, что Жириновский жив. Пронюшкин же извинился за распространенные сведения и сказал, что «причастные к публикации понесут ответственность». Председатель Госдумы предложил сенатору сложить полномочия.
Подробности диагноза политика официально не раскрывались. «Коммерсантъ» писал, что 2 февраля у Жириновского диагностировали развивающуюся пневмонию, Mash — что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких и у него развилась двусторонняя пневмония. Собеседники «Коммерсанта» рассказывали, что самочувствие депутата ухудшилось еще в конце января, однако из-за антипрививочников он решил скрыть факт заболевания. До этого Жириновский говорил, что восемь раз вакцинировался от коронавируса.
Владимир Жириновский родился в Алма-Ате в 1946 г. Окончил среднюю школу № 25 им. Дзержинского, далее переехал в Москву, где в 1964—1970 гг. учился в Институте восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1972 г. — Институт стран Азии и Африки) по специальности «турецкий язык и литература». В 1965—1967 гг. учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. Политическая карьера Жириновского началась в 1988 г., когда он принял участие в работе учредительного съезда «Демократического союза».
Совместно с Владимиром Богачевым основал Либерально-демократическую партию СССР, которая была официально зарегистрирована в 1991 г. В следующем году партия переименована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов начиная с 12 декабря 1993 г. Выступал кандидатом на должность президента России от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 гг. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».