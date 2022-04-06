Неизвестные пытались поджечь виллу Владимира Соловьева на озере Комо
Утром 6 апреля неизвестные попытались поджечь виллу российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, расположенную на озере Комо в Италии, передает Reuters.
Представитель пожарной команды Комо рассказал агентству, что спасатели приступили к тушению пожара в доме в 6 утра по местному времени. Спустя два часа огонь был потушен, ущерб был «ограниченным». По его словам, двухэтажное здание находится на реконструкции и в нем никто не живет. Сообщается, что злоумышленники использовали покрышки.
В местной полиции сообщили, что расследуют происшествие, которое квалифицируется как поджог, но не сообщили никаких подробностей.
По данным Reuters, вилла является одним из двух принадлежащих Соловьеву объектов недвижимости на озере Комо общей стоимостью 8 млн евро. Газета Corriere della Sera пишет, что от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно принадлежащий Соловьеву дом, на стенах которого оставили некие надписи.
Евросоюз ввел персональные санкции против Соловьева и ряда других российских журналистов в конце февраля после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Соловьева обвинили в «крайне враждебном отношении к Украине» и сочли, что он поддерживал «действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». На свое включение в список он ответил фразой «сильно боятся» и предположил, что санкции не сильно повлияют на его жизнь, так как из-за своего графика он редко куда-либо ездит.
В марте итальянские силовики арестовали недвижимость Соловьева и других россиян, попавших под санкции, в том числе бизнесменов Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Петра Авена и бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Также были арестованы яхты Мордашова, Геннадия Тимченко и Андрея Мельниченко.