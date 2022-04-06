Неизвестные пытались поджечь виллу Владимира Соловьева на озере Комо

Евросоюз ввел персональные санкции против Соловьева и ряда других российских журналистов в конце февраля после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Соловьева обвинили в «крайне враждебном отношении к Украине» и сочли, что он поддерживал «действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». На свое включение в список он ответил фразой «сильно боятся» и предположил, что санкции не сильно повлияют на его жизнь, так как из-за своего графика он редко куда-либо ездит.